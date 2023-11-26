Стражи порядка задержали грабителя, который похитил iPhone 11 у 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции ЗКО.

В тот день школьник после дополнительных занятий по английскому языку шёл домой по улице Кунаева. По пути его остановил незнакомый мужчина и попросил телефон. Доверчивый подросток отдал в руки грабителя телефон, последний убежал.

— «По горячим следам» установлен и задержан 28-летний житель Уральска, которого подозревают в совершении этого преступления. Также выяснилось, что 20 ноября он аналогичным способом, находясь в ТРЦ City Center, завладел сотовым Redmi-10, принадлежащим 16-летнему подростку. Во втором случае потерпевший обратился в полицию только 22 ноября, — рассказали полицейские.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В отношении него начали досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабёж».