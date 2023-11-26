На сегодня численность населения Бурлинского района составляет 58 076 человек. Из них экономически активных — 32 973 человека, безработных — 845, получателей адресной социальной помощи — 116 семей. Об этом стало известно из отчёта акима Еркебулана Ихсанова перед населением.
— С начала текущего года мерами занятости охватили 1 053 безработных. В рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» в 2023 году десять молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет из числа жителей района получили микрокредиты на сумму 49,5 млн тенге под два с половиной процента годовых, — сообщил Ихсанов.
Кроме того:
- на молодёжную практику направили 89 человек;
- на социальные рабочие места трудоустроили 40 безработных;
- в проекте «Серебряный возраст» принял участие 21 пенсионер, сейчас все заняты;
- 30 жителей района, не достигших 35 лет, трудоустроили по программе «Первое рабочее место»;
- на оплачиваемую общественную работу направили 196 человек;
- по проекту «Контракт поколений» один человек трудоустроен в АО «Конденсат» по специальности «Нефтегазовое дело».
Рассказал аким и об освоении бюджета.
Так, по итогам 10 месяцев районный бюджет составил 13,4 млрд тенге. Из них бюджет развития составил 3,3 млрд тенге, а объём текущего бюджета — 10,6 млрд тенге. Освоение бюджета составило 97,7%.
— На сегодня на территории Бурлинского района реализуют 38 бюджетных инвестиционных проектов. Это строительство трёх многоэтажных жилых домов, двух административных зданий, одного объекта инженерной защиты, модернизация двух электрических сетей, ремонт двух систем водоснабжения, шести досуговых и игровых площадок, 19 проектов дорожного строительства и ремонта, — уточнил Еркебулан Ихсанов.