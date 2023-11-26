На сегодня численность населения Бурлинского района составляет 58 076 человек. Из них экономически активных — 32 973 человека, безработных — 845, получателей адресной социальной помощи — 116 семей. Об этом стало известно из отчёта акима Еркебулана Ихсанова перед населением.

— С начала текущего года мерами занятости охватили 1 053 безработных. В рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» в 2023 году десять молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет из числа жителей района получили микрокредиты на сумму 49,5 млн тенге под два с половиной процента годовых, — сообщил Ихсанов.

Кроме того:

на молодёжную практику направили 89 человек;

на социальные рабочие места трудоустроили 40 безработных;

в проекте «Серебряный возраст» принял участие 21 пенсионер, сейчас все заняты;

30 жителей района, не достигших 35 лет, трудоустроили по программе «Первое рабочее место»;

на оплачиваемую общественную работу направили 196 человек;

по проекту «Контракт поколений» один человек трудоустроен в АО «Конденсат» по специальности «Нефтегазовое дело».

Рассказал аким и об освоении бюджета.

Так, по итогам 10 месяцев районный бюджет составил 13,4 млрд тенге. Из них бюджет развития составил 3,3 млрд тенге, а объём текущего бюджета — 10,6 млрд тенге. Освоение бюджета составило 97,7%.