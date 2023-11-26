Как не провалиться под лёд и спастись, если это случилось

В ДЧС напомнили жителям ЗКО о правилах поведения на льду. В первую очередь, это касается рыбаков. Но практика показывает, что по разным причинам там оказываются не только они.

В первую очередь важно помнить, что выходить на лёд в одиночку опасно. Как и проверять ногой его прочность.

— Под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки. Если под вами затрещал лёд и появились трещины, не пугайтесь и не бегите. Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место. Если вы уже провалились под лёд, не поддавайтесь панике. Начните звать на помощь. Старайтесь не погружаться под воду с головой. Повернитесь в сторону, откуда пришли. Раскиньте руки и наползайте на лёд грудью. Забросьте на лёд ногу и откатитесь от полыньи, — сообщили в ведомстве.

Выбравшись из воды, не спешите вставать, ползите к берегу по своим следам.

Выходить на лёд в периоды его замерзания или таяния запрещено.