В 2025 году в Западно-Казахстанской области провели мониторинг безопасности товаров, которые продаются в магазинах и на рынках региона. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверили почти тысячу образцов продукции.

— Всего было закуплено и исследовано 988 проб, из них 618 — продукты питания, ещё 370 — непродовольственные товары. Нарушения выявили в 331 случае: 73 — среди пищевой продукции и 258 — среди непищевых товаров, — сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова.

Чаще всего проблемы были связаны с неправильной маркировкой. На некоторых товарах отсутствовали данные о производителе, сроке годности и дате изготовления, не было знака соответствия ЕАЭС или информации на государственном языке.

— Продукцию с нарушениями сняли с продажи и направили на отзыв в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, — отметила Динара Жанабергенова.

Кроме того, за девять месяцев 2025 года в департамент и его территориальные подразделения поступило 1261 обращение от жителей области. В основном жалобы направляли физические лица через систему «eOtinish». Чаще всего люди поднимали вопросы, связанные с коммунальными объектами и сферой общественного питания.

Санитарные службы продолжают регулярный контроль и мониторинг, чтобы обеспечить безопасность продукции и защиту здоровья населения.