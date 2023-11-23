Более двух тысяч абонентов в Уральске остаются без электричества

22 ноября в Уральске бушевала непогода. Начавшийся ночью снегопад продолжился весь день, а из-за понижения температуры на дорогах и тротуарах образовался гололёд. Во второй половине дня в области началась метель и большинство трасс республиканского и областного значения пришлось перекрыть.

Сильный ветер спровоцировал обрыв линий электропередач. Так, по данным городского акимата, на утро 24 ноября без электроэнергии остаётся 2 271 абонент. 1 471 из них — из сёл Круглоозёрное, Меловые горки и Серебряково. Ещё 800 абонентов района Курени также ждут подключения электричества.

В посёлке Деркул также частично отсутствует электроэнергия.

— Небольшой ветер, снег или дождь, и у нас отключают свет. Вот уже сутки сидим без света. Живу на улице Даля. В домах уже холодно, дети мёрзнут. До диспетчера горсвета не дозвониться. А если дозвонился, то как слышат адрес, сразу бросают трубку. Ситуация повторяется не первый год, — жалуется житель посёлка Рамиль.

В пресс-службе акима города отметили, что по городу работают две аварийные бригады и девять ремонтных. Они устраняют последствия непогоды, в том числе и в Деркуле.

Позже в единой информационной службе 109 сообщили, что из-за аварии на электрических сетях 677 абонентов из села Желаево были отрезаны от электричества.