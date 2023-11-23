Антикор Атырау инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности главу отдела предпринимательства и сельского хозяйства Атырау.

Ранее уголовное дело завели в отношении сотрудника отдела. Госслужащий на системной основе получал взятки за ускоренную регистрацию спецтехники. Всего — 87 тысяч тенге. Ему присудили три миллиона тенге штрафа и пожизненно запретили работать на государственной службе.

Глава отдела предпринимательства за поступок подчинённого получил выговор.

Напомним, в городе под стражей находятся экс-аким и бывшие руководители отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата главы города. Их подозревают в мошенничестве.