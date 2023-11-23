Ограничения на дорогах сохраняются в двух регионах Казахстана, сообщает QazAvtoJol.
Закрытыми остаются один участок в Атырауской области (Индер — граница ЗКО) и пять в ЗКО:
- Чапаево — Жалпактал — Казталовка — РФ между Чапаево и Казталовка;
- Атырау — Уральск от границы Атырауской области до Уральска;
- РФ (на Самару) — Шымкент от поста ГАИ до КПП «Сырым»;
- Уральск — Таскала — РФ от Уральска до границы России;
- Самара — Шымкент между посёлками Подстепное и Жымпиты.
В Уральске и с области с утра 23 ноября был снег, буран и порывистый ветер.