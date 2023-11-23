В ЗКО закрытыми остаются пять участков дорог

Ограничения на дорогах сохраняются в двух регионах Казахстана, сообщает QazAvtoJol.

Закрытыми остаются один участок в Атырауской области (Индер — граница ЗКО) и пять в ЗКО:

Чапаево — Жалпактал — Казталовка — РФ между Чапаево и Казталовка;

Атырау — Уральск от границы Атырауской области до Уральска;

РФ (на Самару) — Шымкент от поста ГАИ до КПП «Сырым»;

Уральск — Таскала — РФ от Уральска до границы России;

Самара — Шымкент между посёлками Подстепное и Жымпиты.

В Уральске и с области с утра 23 ноября был снег, буран и порывистый ветер.