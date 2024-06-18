Таскалинский районный суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении четырёх граждан Республики Бангладеш.

— Иностранцы без разрешения пограничной службы в обход установленных пунктов пропуска пытались незаконно пересечь линию государственной границы. Их задержал пограничный наряд. Они нарушили порядок пересечения государственной границы. В судебном заседании они признали свою вину признали и пояснили, что приехали в Казахстан 17 мая этого года, чтобы трудоустроиться. Работы они не нашли и отправились в Россию. Решили пешком пересечь границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, минуя пограничный пост. В Казахстане близких родственников нет. Просили назначить наказание в виде выдворения, — пояснили в суде.