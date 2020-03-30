В ночь на 30 марта в Атырау был официально объявлен карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". (без названия) В связи с постановлением главного санитарного врача региона были введены ограничения на въезды и выезды из города. Таким образом, блокпосты установлены в направлениях Атырау-Астрахань-Караузек, Атырау-Орал-Алмалы, Атырау-Индер-Бесикти и Атырау-Доссор-Карабатан. - Они начали свою работу в ночь на 30 марта. Согласно указаниям главного санитарного врача, жители Атырау должны добраться до места проживания до 00 часов 2 апреля. После 2 апреля это сделать уже будет нельзя, - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области Алибек Кайыров. Вместе с этим приостановили свою работу и авто- и железнодорожные вокзалы. Отменены межрайонные, междугородние и международные рейсы. Аэропорт Атырау также приостановил все рейсы, за исключением правительственных рейсов и рейсов, согласованных с председателем Атырауской областной региональной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. К слову, количество зараженных коронавирусом в Атырауской области на данный момент достигло двенадцати человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 294. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. (без названия) (без названия) (без названия) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.