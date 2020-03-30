Иллюстративное фото из архива "МГ" - ТОО «Батыс су арнасы» доводит до сведения своих потребителей о том, что 31 марта 2020 года с 10.00 до 18.00 в связи с проведением плановых работ на ПВЗ (Подземный водозабор) возможно временное снижение давления воды в системе водоснабжения города Уральск, - говорится в сообщении. Жители Уральска недоумевают, как можно оставить население в режиме чрезвычайного положения без водоснабжения. - Итак все сидят по домам безвылазно, еще и воду отключат. Куда людям деваться? Есть же дома, которые закрыты на карантин. Вы подумали об этих людях? - задалась вопросом жительница Уральска Алина. Как отметил руководитель ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев, отключения воды и снижения давления не будет. - Все плановые работы были отменены. Вода будет, - отметил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.