Из-за последних событий в мире, связанных с коронавирусом, участились случаи завышения цен на продовольственные товары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вдвое повысились цены на некоторые продукты в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с этим областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий собирает информацию от граждан о подобных случаях, для прекращения спекулятивного роста цен. Свои замечания и жалобы можно направлять на номер WhatsApp: +7 (775) 911-12-31. А также можно позвонить по номеру «горячей линии» о которой редакция писала ранее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА  