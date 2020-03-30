Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК.
Госкомиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.
Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:
«Очень высокого риска»
– врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тысяч тенге).
«Высокого риска»
– врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тысяч тенге).
«Среднего риска»
– врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тысяч тенге).
Аскар Мамин поручил Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.
В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти – 10 млн тенге.
Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания государственной поддержки социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в связи с введением режима ЧП.
– Следует обеспечить эффективность оказания господдержки нуждающимся гражданам. При этом механизм назначения помощи должен быть максимально простым и удобным для населения, — сказал Аскар Мамин.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 294. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.