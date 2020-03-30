Малому и среднему бизнесу в Казахстане предоставят отсрочку по уплате налогов
Отсрочка по уплате налогов и других платежей в бюджет будет предоставлена до 1 июня 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На сайте primeminister.kz было опубликовано постановление премьер-министра РК Аскара Мамина.
На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.
На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.
На 2020 год установить коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.
Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:
предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года;
приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;
продлить до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;
приостановить течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!