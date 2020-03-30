Состояние обеих женщин врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, 29 марта на территории области было зарегистрировано два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Одна заболевшая является 47-летней жительницей города Уральск, вторая - 52-летней жительницей Аксая.
– Обе женщины были почувствовали недомогание, головную боль и обратились в 103. Медработники их провели в провизорные стационары. Жительница Аксая была госпитализирована в провизорный стационар района Байтерек, вторая сама доехала до стационара в поселке Кумыска. Коронавирусная инфекция была выявлена в тот же день, и они были немедленно госпитализированы в областную инфекционную больницу. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, за ними круглосуточно ведется медицинское наблюдение, - рассказал Нурлыбек Мустаев.
Выяснилось, что одна из заболевших женщин приехала в Уральск 24 марта из Саратова. При пересечении границы она заполнила анкету и находилась на домашнем карантине. Сведения о заболевшей будут переданы санитарным врачам РФ.
– Наши медицинские учреждения оснащены всеми необходимыми препаратами. Больные будут лечиться противовирусными препаратами. Они у нас имеются в достаточном количестве, - добавил Нурлыбек Мустаев.
Стоит отметит, что по области 92 человека находятся на карантинном стационаре, двое из которых находятся в инфекционной больнице, еще 45 человек находятся в провизорном госпитале в Кумыске, девять человек - в провизорном госпитале районе Байтерек, 36 человек - в карантином стационаре в Ивушке. На домашнем карантине находятся 614 жителей ЗКО.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 284. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.