Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что за территорией гаражного кооператива «Волга» с признаками самоубийства путем повешения обнаружен труп 33-летней жительницы г.Актобе. - В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, выяснилось, что покойная на кануне на своей странице в Фейсбук оставила предстмертную записку, - рассказали в пресс-службе полиции. По факту суицида начато досудебное расследование.