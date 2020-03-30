Как получить отсрочку по «7-20-25» и «Баспана Хит» не выходя из дома?
Заемщики ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» с 16 марта до 15 июня 2020 года могут дистанционно обратиться в банк для получения отсрочки выплат сумм основного долга и вознаграждения.
Восемь банков-партнеров: Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный банк, АТФБанк, Forte Bank, Евразийский банк, Jysan bank и Bank RBK поддержали Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в оперативном порядке разработав системы дистанционной обработки заявлений клиентов.
Отсрочку можно получить по следующим причинам временной нетрудоспособности в связи с введением карантина:
нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске, увольнении, расторжении трудового договора и прекращении иных трудовых отношений;
снижение или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;
в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;
иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.
Клиенту необходимо в произвольной форме написать заявление с указанием причины ухудшения финансового состояния, отсканировать либо сфотографировать заявление и документ, удостоверяющий личность и отправить в банк по онлайн-каналам связи, где был оформлен заем.
Другие подтверждающие документы, такие как справки с места работы не требуются.
Банки рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Банк может отказать в отсрочке, если имеется информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица.
На период приостановления выплат претензионно-исковая работа вестись не будет. Банки не будут уведомлять клиентов о необходимости погашения просроченной задолженности.
Отсрочка не ухудшает и не портит кредитную историю.
Варианты отсрочки по программам «7-20-25» и «Баспана Хит».
Банки могут применить следующие варианты:
равномерно распределить сумму отсрочки на весь срок займа;
добавить к общему сроку кредитования срок отсрочки;
отложить выплату отсрочки в самый конец срока кредитования на последние 3-6 месяцев;
после окончания срока отсрочки оплатить всю сумму сразу.
Новости Компаний
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!