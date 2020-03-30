нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске, увольнении, расторжении трудового договора и прекращении иных трудовых отношений;

снижение или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;

в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;

иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.

равномерно распределить сумму отсрочки на весь срок займа; добавить к общему сроку кредитования срок отсрочки; отложить выплату отсрочки в самый конец срока кредитования на последние 3-6 месяцев; после окончания срока отсрочки оплатить всю сумму сразу.

Восемь банков-партнеров: Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный банк, АТФБанк, Forte Bank, Евразийский банк, Jysan bank и Bank RBK поддержали Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в оперативном порядке разработав системы дистанционной обработки заявлений клиентов. Отсрочку можно получить по следующим причинам временной нетрудоспособности в связи с введением карантина:Клиенту необходимо в произвольной форме написать заявление с указанием причины ухудшения финансового состояния, отсканировать либо сфотографировать заявление и документ, удостоверяющий личность и отправить в банк по онлайн-каналам связи, где был оформлен заем. Другие подтверждающие документы, такие как справки с места работы не требуются. Банки рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Банк может отказать в отсрочке, если имеется информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица. На период приостановления выплат претензионно-исковая работа вестись не будет. Банки не будут уведомлять клиентов о необходимости погашения просроченной задолженности. Отсрочка не ухудшает и не портит кредитную историю.Банки могут применить следующие варианты: