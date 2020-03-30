В ЖКХ рассказали, какие дороги будут отремонтированы в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Разбитые дороги в Уральске (фото) улица Сарайшык В редакцию "МГ" обратились уральцы, которых возмутило состояние дорог в городе. По их словам, езда по ямам и ухабам приводит к частому ремонту машин. Водители отмечают, что такая проблема возникает из года в год. И если делают новые дороги, то совсем не качественно. На следующий год появляются глубокие дыры в асфальте. - Я занимаюсь частным извозом, стараюсь ездить только по центральным улицам города, но и они находятся в ужасном состоянии. Зимой еще куда не шло, но сейчас ямы настолько огромные, что можно остаться и без бампера. У людей и так не все гладко с работой, и не от хорошей жизни нам приходится таксовать, а если так будут тянуть с ремонтом, то совсем скоро и таксистов не останется. Потому что сейчас, сделать мелкий ремонт в машине обходится в 20-30 тысяч тенге. В месяц наш заработок составляет около 100 тысяч тенге. На что нам кормить свои семьи, - задается вопросом Азамат. Жители Уральска отметили что самые разбитые улицы это проспект Абулхаир хана, Нурсултана Назарбаева, Евразия, улица Сырыма Датова, Молдагуловой, Гагарина, Шолохова. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Сарайшык Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Сарайшык - Вот, посмотрите, улица Сарайшык, казалось бы, центральная часть города, а дорога какая тут отвратительная. Проедешь 200 метров и приходится 10 раз притормозить на этом участке. Думаю, что большая часть ДТП происходит только из-за неровностей и ям на дорогах, - говорит житель Уральска Михаил. К слову, ремонт улицы Сарайшык начался в 2014 году. Средства на капремонт 2,5 километра автодороги от улицы Даумова до улицы Петровского выделила компания КПО б.в. Сумма проекта - чуть больше трехсот миллионов тенге. Этот объект был переходящим и капитальный ремонт был окончен 10 октября 2015 года. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) проспект Нурсултана Назарбаева Со слов жителей города, на проспекте Назарбаева, несмотря на проведенный не так давно ремонт, полно ям. - Совсем недавно был завершен ремонт, не прошло еще двух лет, а дорога сыпется. Получается, что ее некачественно построили? - задался вопросом водитель Виталий. Реконструкцию дороги по пр. Достык проводили за счет средств недропользователей на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составила 3 километра. Участок проспекта от ул. Маметовой до пр. Евразия был отремонтирован в 2015 году. 28 марта 2016 года на ремонт был закрыт участок от пр. Евразия до ул. Ихсанова. Однако 13 декабря 2017 года экс-аким города Уральск Мурат Мукаев сообщил, что ремонт дороги по проспекту Достык и улице Ихсанова отложили на 2018 год из-за того, что две строительные компании, которые ранее выигрывали тендер, не уложились в сроки. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Молдагуловой Также есть улицы, где капитальный ремонт еще не закончен, а дорога находится в ужасном состоянии. Яркий пример тому улица Молдагуловой. Ремонт начался 15 июля 2019 года. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями. Стоит отметить, объект еще не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще работы, которые не завершены. 6 марта этого года аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения на этой дороге. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) проспект Абулхаир хана Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) проспект Абулхаир хана В таком состоянии находится проспект Абулхаир хана. Участок дороги по проспекту от улицы Кызылжарская до микрорайона Кунаева закрывали с 24 августа до 24 сентября 2017 года. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) мост через реку Чаган Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) мост через реку Чаган Мост через реку Чаган в поселок Деркул ремонтировали три месяца. Он был закрыт 12 августа 2015 года. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Абубакира Кердери Капитальный ремонта улицы Кредери провели летом 2019 года. Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Партизанская Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Партизанская Жители улицы Партизанской каждый год жалуются на то, что с наступлением весны улица утопает в грязи. Люди не могут выйти из своих дворов. Однако в ЖКХ сообщили, что для ремонт этой улицы еще нет проекта. Как рассказал заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ города Уральска Ербол Арыстангалиев, в этом году запланировано закончить ремонт и строительство 10 улиц, все эти объекты - переходящие и работы по ним начаты еще в прошлом году. Список объектов, ремонт которых должен быть завершен в этом году.
  1. Реконструкция автомобильных дорог в микрорайоне Балауса, по автобусным маршрутам №6,№7 поселка Зачаганск с устройством покрытия из щебеночно-мастичного асфальтабетона.
  2. Реконструкция автомобильной дороги улицы Светлая от улицы Согласия до улицы Алаша.
  3. Капитальный ремонт улицы Жунисова от Т. Масина до улицы Пугачева.
  4. Средний ремонт улицы Жамбыла от улицы Айталиева до улицы Ружейникова.
  5. Капитальный ремонт улицы Елизарова от улицы Д.Нурпеисовой до улицы Жайык
  6. Капитальный ремонт улицы 8 Марта от улицы Д.Нурпеисовой до улицы Пугачева
  7. Капитальный ремонт улицы Самарская от улицы Сарайшык до улицы Акмурзина
  8. Капитальный ремонт улицы Аманжолова от улицы Сарайшык до улицы Пугачева
  9. Реконструкция дорог в микрорайоне Сарытау поселок Зачаганск
  10. Капитальный ремонт улицы Молдагуловой от улицы Тайманова до улицы Куличева за счет КПО б.в.
В ЖКХ сообщили, что общая протяженность дорог  составила почти 24 километра, охвачено 22 улицы, на завершение которых предусмотрено 3,2 миллиарда тенге. - У нас имеется 33 готовых проекта, однако их начнем реализовывать только тогда, когда будут выделены на это средства. Что касается улицы Молдагуловой, то там действительно очень много дефектов и нареканий. Заказчиком является КПО б.в. Все недочеты компания, которая занималась строительством, должна устранить в рамках гарантийного срока. После чего объект будет передан на баланс ЖКХ. Но еще этот объект не сдали, - отметил Ербол Арыстангалиев. Также Ербол Арыстангалиев пояснил, что в этом году обязательно будет проведен текущий ремонт магистральных улиц: проспект Абулхаир хана, улица Сырыма Датова, Гаргарина, Шолохова, проспект Евразия, проспект Нурсултана Назарбаева, улица Сарайшык. Стоит отметить, что также будет проведен ямочный ремонт на мостах в сторону Селекционного, через реку Чаган и в сторону Подстепного через реку Урал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА