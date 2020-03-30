В ЖКХ рассказали, какие дороги будут отремонтированы в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились уральцы, которых возмутило состояние дорог в городе. По их словам, езда по ямам и ухабам приводит к частому ремонту машин.
Водители отмечают, что такая проблема возникает из года в год. И если делают новые дороги, то совсем не качественно. На следующий год появляются глубокие дыры в асфальте.
- Я занимаюсь частным извозом, стараюсь ездить только по центральным улицам города, но и они находятся в ужасном состоянии. Зимой еще куда не шло, но сейчас ямы настолько огромные, что можно остаться и без бампера. У людей и так не все гладко с работой, и не от хорошей жизни нам приходится таксовать, а если так будут тянуть с ремонтом, то совсем скоро и таксистов не останется. Потому что сейчас, сделать мелкий ремонт в машине обходится в 20-30 тысяч тенге. В месяц наш заработок составляет около 100 тысяч тенге. На что нам кормить свои семьи, - задается вопросом Азамат.
Жители Уральска отметили что самые разбитые улицы это проспект Абулхаир хана, Нурсултана Назарбаева, Евразия, улица Сырыма Датова, Молдагуловой, Гагарина, Шолохова.
- Вот, посмотрите, улица Сарайшык, казалось бы, центральная часть города, а дорога какая тут отвратительная. Проедешь 200 метров и приходится 10 раз притормозить на этом участке. Думаю, что большая часть ДТП происходит только из-за неровностей и ям на дорогах, - говорит житель Уральска Михаил.
К слову, ремонт улицы Сарайшык начался в 2014 году. Средства на капремонт 2,5 километра автодороги от улицы Даумова до улицы Петровского выделила компания КПО б.в. Сумма проекта - чуть больше трехсот миллионов тенге. Этот объект был переходящим и капитальный ремонт
был окончен 10 октября 2015 года.
Со слов жителей города, на проспекте Назарбаева, несмотря на проведенный не так давно ремонт, полно ям.
- Совсем недавно был завершен ремонт, не прошло еще двух лет, а дорога сыпется. Получается, что ее некачественно построили? - задался вопросом водитель Виталий.
Реконструкцию дороги по пр. Достык проводили за счет средств недропользователей на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составила 3 километра. Участок проспекта от ул. Маметовой до пр. Евразия был отремонтирован в 2015 году
. 28 марта 2016 года на ремонт был закрыт участок от пр. Евразия до ул. Ихсанова
. Однако 13 декабря 2017 года экс-аким города Уральск Мурат Мукаев сообщил, что ремонт дороги по проспекту Достык и улице Ихсанова отложили на 2018 год из-за того, что две строительные компании, которые ранее выигрывали тендер, не уложились в сроки
.
Также есть улицы, где капитальный ремонт еще не закончен, а дорога находится в ужасном состоянии. Яркий пример тому улица Молдагуловой. Ремонт начался 15 июля 2019 года
. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями
. Стоит отметить, объект еще не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще работы, которые не завершены. 6 марта этого года аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения
на этой дороге.
В таком состоянии находится проспект Абулхаир хана. Участок дороги по проспекту от улицы Кызылжарская до микрорайона Кунаева закрывали с 24 августа
до 24 сентября 2017 года.
Мост через реку Чаган в поселок Деркул ремонтировали три месяца. Он был закрыт
12 августа 2015 года.
Капитальный ремонта улицы Кредери провели летом 2019 года
.
Жители улицы Партизанской каждый год жалуются на то, что с наступлением весны улица утопает в грязи
. Люди не могут выйти из своих дворов. Однако в ЖКХ сообщили, что для ремонт этой улицы еще нет проекта.
Как рассказал заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ города Уральска Ербол Арыстангалиев, в этом году запланировано закончить ремонт и строительство 10 улиц, все эти объекты - переходящие и работы по ним начаты еще в прошлом году.
Список объектов, ремонт которых должен быть завершен в этом году.
- Реконструкция автомобильных дорог в микрорайоне Балауса, по автобусным маршрутам №6,№7 поселка Зачаганск с устройством покрытия из щебеночно-мастичного асфальтабетона.
- Реконструкция автомобильной дороги улицы Светлая от улицы Согласия до улицы Алаша.
- Капитальный ремонт улицы Жунисова от Т. Масина до улицы Пугачева.
- Средний ремонт улицы Жамбыла от улицы Айталиева до улицы Ружейникова.
- Капитальный ремонт улицы Елизарова от улицы Д.Нурпеисовой до улицы Жайык
- Капитальный ремонт улицы 8 Марта от улицы Д.Нурпеисовой до улицы Пугачева
- Капитальный ремонт улицы Самарская от улицы Сарайшык до улицы Акмурзина
- Капитальный ремонт улицы Аманжолова от улицы Сарайшык до улицы Пугачева
- Реконструкция дорог в микрорайоне Сарытау поселок Зачаганск
- Капитальный ремонт улицы Молдагуловой от улицы Тайманова до улицы Куличева за счет КПО б.в.
В ЖКХ сообщили, что общая протяженность дорог составила почти 24 километра, охвачено 22 улицы, на завершение которых предусмотрено 3,2 миллиарда тенге.
- У нас имеется 33 готовых проекта, однако их начнем реализовывать только тогда, когда будут выделены на это средства. Что касается улицы Молдагуловой, то там действительно очень много дефектов и нареканий. Заказчиком является КПО б.в. Все недочеты компания, которая занималась строительством, должна устранить в рамках гарантийного срока. После чего объект будет передан на баланс ЖКХ. Но еще этот объект не сдали, - отметил Ербол Арыстангалиев.
Также Ербол Арыстангалиев пояснил, что в этом году обязательно будет проведен текущий ремонт магистральных улиц: проспект Абулхаир хана, улица Сырыма Датова, Гаргарина, Шолохова, проспект Евразия, проспект Нурсултана Назарбаева, улица Сарайшык.
Стоит отметить, что также будет проведен ямочный ремонт на мостах в сторону Селекционного, через реку Чаган и в сторону Подстепного через реку Урал.
