Главный санврач Атырауской области Мейржан Есимбаев объявил о карантине в городе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В постановлении говорится, что в городе Атырау вводится карантин и следующие ограничительные мероприятия по Атырауской области с 00:00 часов ночи 30 марта 2020 года до 07:00 часов 15 апреля 2020 года:
1. В целях соблюдения ограничительных мер в период Чрезвычайного положения в Республике Казахстан, а также в целях предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее - COVID-19)
:
1) запрещается въезд и выезд из города Атырау (разрешается въезд и выезд на места постоянного проживания до 00-00 ч. 02.04.2020 года);
2) запрещается жителям районов перемещение между областями, районами и городом Атырау;
3) запретить пассажирские перевозки официальными и не официальными (не зарегистрированные) частными перевозчиками между областями и между районами;
4) остановить деятельность всех автовокзалов, автостанций;
5)остановить межобластные пассажирские сообщения на железнодорожных путях с 01 апреля 2020 года;
6) остановить все авиарейсы международного аэропорта Атырау, за исключением правительственных рейсов и рейсов, согласованных с председателем Атырауской областной региональной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения;
7) запрещается выход из мест проживания, за исключением случаев:- приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий;- выхода на работу;- обращения за медицинской помощью;
8) жителям старше 65 лет не выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности;
9) носить маску при передвижении вне мест проживания, использовать одноразовые перчатки и иметь кожные антисептики для обработки рук;
10) прогулки с детьми осуществлять в радиусе не более 500 метров от места проживания и продолжительностью не более 30 минут.
11) остановить деятельность торгово-развлекательных центров и рынков за исключением продуктовых супермаркетов, продуктовых прилавок, аптек и торговли товаров первой необходимости;
12) остановить деятельность непродовольственных торговых центров, отдельно стоящих непродовольственных магазинов, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, химчисток, прачечных, фотоателье, фотосалонов, оптик, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, станций технического обслуживания, саун, бань, фитнес-клубов, тренажёрных залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, компьютерных клубов, детских игровых площадок в помещениях, контактных зоопарков, ледовых катков, выставок и прочих подобных объектов сферы услуг;
13) разрешить работу ресторанов, кафе, баров, столовых и других объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиентов» с 10-00 до 20-00 час;
14) остановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности;
2. Акиматам города Атырау и районов обеспечить:
1) закрытие мест массового скопления населения, в том числе часто посещаемых мест (улиц) для пеших прогулок, парков, скверов, набережных, площадей, детских игровых площадок и иных мест отдыха граждан;
2) ограничить работу внутреннего общественного транспорта с 06:00 часов до 19:00 часов;
3) рекомендовать организациям, независимо от форм собственности, принятие мер по сокращению рабочей недели или рабочего времени;
4) усиление дезинфекционной обработки, в том числе с применением моющих средств, общественных наземных пешеходных переходов, тротуаров, парков, скверов, площадей, дворовых площадок на территории жилых комплексов, (включая игровые, спортивные площадки), прилегающей территории к крупным супермаркетам, железнодорожным и автовокзалам, территории рынков;
5) контроль за соблюдением карантинных и ограничительных мероприятий субъектами предпринимательства на соответствующих территориях;совместно с КСК:
6) обеспечить проведение разъяснительной работы среди жителей обслуживаемых домов о необходимости соблюдения, введенных карантинных и ограничительных мер в целях недопущения распространения заболеваемости COVID-19;
7) разместить на досках для объявлений и в других доступных для обзора местах памяток об ограничениях для физических и юридических лиц;
8) обеспечить проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки в подъездах, лифтах, паркингах не менее 2 раз в день.
3. Руководителю Департамента полиции Атырауской области:
1) организовать блок-посты в границах города Атырау совместно с Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, командующим войсками регионального командования «Запад»;
2) при выявлении нарушений карантинных и ограничительных мер обеспечить незамедлительное принятие мер в рамках своей компетенции и действующего законодательства Республики Казахстан, а также широкое освещение данных фактов в СМИ в профилактических целях;
3) в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и т.д. усилить меры по их патрулированию;
4) не допускать передвижение лиц группами более 3-х человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых;
5) обеспечить оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в город пешеходам, а также несанкционированного проникновения на всех видах транспорта;
6) взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации, в случае выявления фактов, незамедлительно принимать меры по привлечению виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и прекращению дальнейшего распространения слухов и провокационной информации;
7) контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без права передвижения по улице;
8) изоляцию и охрану в провизорном и карантинном стационарах контактных;
9) обеспечить беспрепятственное передвижение по городу сотрудников согласно списку, утвержденному региональной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения;.
4. Руководителю Управления здравоохранения Атырауской области:
1) запретить посещение пациентов, госпитализированных в стационары и прием передач;
2) ограничить плановую госпитализацию пациентов в медицинских организациях;
3) обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного и противоэпидемического режима на объектах здравоохранения;
4) обеспечить использование масок или респираторов высокой степени защиты, резиновых перчаток медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очагах, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных;
5) обеспечить соблюдение мер подпункта 4) в карантинных стационарах;6) перевести в формат дистанционных услуг прием врачей организаций ПМСП, а также он-лайн выдачу или доставку рецептов на дом.
5. Организациям, субъектам предпринимательства, неправительственным организациям, имеющих объекты торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами, общественного питания обеспечить:
1) проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств каждые 2-3 часа;
2) проводить ревизию и очистку приточно-вытяжной вентиляции в зданиях;
3) обеспечить проверку работников и посетителей бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний;
4) обеспечить работу продавцов и других работников, контактирующих с посетителями, защитными масками со сменой их каждые два часа, защитными очками и резиновыми перчатками;
5) впускать на объекты посетителей только в медицинских масках;
6) обеспечить размещение разметки в проходах для разграничения движения покупателей и соблюдения дистанций через 2 метра перед всеми кассами в магазинах, супермаркетах и торговых домах, при создании очередей впускать в помещения объектов лиц поочередно с учетом пропускной способности;
7) установить дополнительные ограждения за 10 метров до кассы;
8) обеспечить организацию вышеуказанного порядка в местах образования очередей и установить информационное табло о соблюдении дистанции в очереди перед входом в продовольственные отделы;
9) рекомендовать субъектам предпринимательства максимальное использование интернет - ресурсов для он- лайн продаж товаров с организацией доставки на дом продуктов питания и товаров первой необходимости.
6. Руководителю управления внутренней политики Атырауской области.
1) обеспечить проведение массовой разъяснительной работы по профилактике коронавирусной инфекции, режима карантина в городе Атырау и ограничительных мероприятий по Атырауской области посредством распространения памяток, объявлений, инфографики, видеороликов, бегущей строки и т.п.
7. Кооперативам собственников квартир и помещений (КСП, ИП, ТОО) владельцам гостиниц, отелей, хостелов, общежитий обеспечить:
1) усиление санитарно-дезинфекционного режима в местах общего пользования, детских и спортивных площадках, в рекреационных зонах дворов;
2) исключить скопление людей и обеспечить соблюдение дистанции между ними не менее 2 метров;
3) работу пунктов общественного питания при отелях и гостиницах организовать путем доставки пищи в номера.
8. Руководителям предприятий жизнеобеспечения области (электро-, тепло-, водоснабжения и других), руководителю Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области:
1) с учетом паводкового периода усилить мероприятия по обеззараживанию питьевой воды в городском хозяйственно-питьевом водопроводе;
2) обеспечить своевременное устранение аварий на сетях и сооружениях водопровода и канализации с последующим контролем проведенных мероприятий, в том числе лабораторно;
3) обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски), ограничить передвижение сотрудников в пределах структурных подразделений, недопущение их близкого контакта друг с другом;
4) усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования;
5) перевести работников, не связанных с основным технологическим процессом на дистанционную форму работы;
6) на контрольно-пропускных пунктах и проходных обеспечить проверку входящих работников бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний.
9. Руководителю управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Атырауской области совместно с акимами города Атырау и районов обеспечить:
1) вход в общественный транспорт пассажиров не более, чем по числу мест для сидения;
2) одномоментное открытие всех дверей в автобусах для входа и выхода пассажиров;
3) обработку общественного транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом;
4) обработку остановочных комплексов не менее двух раз в день;
5) работу водителей автобусов в масках и резиновых перчатках с заменой каждые два часа, наличие диспенсеров с кожным антисептиком на входах в автобусы;
6) включение в предсменное медицинское освидетельствование водителей автобусов обязательный осмотр на наличие симптомов COVID-19.
10. Руководителям государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства, неправительственных организаций запретить:
1) проведение культурно-массовых, спортивных, религиозных, праздничных и др. мероприятий;
2) поездки сотрудников организаций и предприятий за пределы города;
3) усилить санитарно-просветительную работу среди населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции с акцентом на соблюдение домашнего карантина и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания.
11. Руководителям территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг ДККБТУ Атырауской области обеспечить:
1) усиленный контроль за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима в стационарах и объектами, находящихся на карантине;
2) контроль за выполнением санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий на закрепленной территории, объектах массового скопления населения.
12. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать через СМИ и социальные сети.
13. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 294. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.
