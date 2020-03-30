Об этом Абат Шыныбеков написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Глава областного центра обратился ко всем жителям города на своей странице в социальной сети сегодня, 30 марта.
- Ваше здоровье и безопасность беспокоят меня как и акима города, так и земляка. Каждый из вас дорог и важен для меня. Как известно, ситуация с коронавирусом осложняется, по последним данным, в мире число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло более 700 тысяч человек. На данный момент в Казахстане зарегистрировано 284 человека (на момент публикации поста - прим. автора), и этот показатель растет с каждым часом. К сожалению, в стране скончался один человек, - написал градоначальник.
Вчера, 29 марта, в ЗКО зафиксировали два случая заражения коронавирусной инфекцией.
- Это жители нашего региона, которые при первых признаках болезни вызвали скорую помощь и сейчас находятся в изоляторе. Мы желаем им скорейшего выздоровления, а нашим медикам профессиональной ответственности и терпения, - отметил он.
Новая пандемия атакует с разных сторон Уральск, расположенный на стыке Европы и Азии.
- Самая опасная сторона коронавируса - он очень быстрый, чем другие инфекции, распространяется в 20 раз быстрее. Это во-первых. Во-вторых, она очень опасна для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, ослабленных иммунитетом. Перед нами стоит общая задача, это обезопасить каждого гражданина об опасной инфекции, защитить его жизнь и здоровье. Никто не может предложить идеальное решение. Но есть простые правила, которые помогут вам и нам защититься от этой опасной пандемии. Это - строгое соблюдение режима чрезвычайной ситуации и неукоснительное соблюдение правил гигиены, - продолжил Абат Шыныбеков. - К сожалению, многие из нас понимают, режим чрезвычайного положения в стране как отдых и празднуют свадьбы, ходят друг к другу в гости. Хочу обратиться к уральцам, которые беззаботно гуляют с семьями без масок, что пандемия - это не иностранные новостные сюжеты, и не фантастическое кино. Это очень опасный вирус, угрожающий вашей жизни здесь и сейчас. Мы не осознаем всю серьезность ситуации, но мы должны осознавать, что это самое опасное заболевание, которое уносит тысячи человеческих жизней, это мировое бедствие, которое переживают тысячи семей. Вакцина, которая смогла бы остановить злокачественную инфекцию, еще не придумана. Существует одно лекарство от этой инфекции - сидеть дома, никуда не выходить, полная изоляция. Мы должны придерживаться железной дисциплины, соблюдать простые правила и на время забыть про беззаботную жизнь. Давайте будем бдительны и осторожны.
После чего, аким города призвал население выполнять требования чрезвычайного положения.
- Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, постановлением главного санитарного врача области усилен режим чрезвычайного положения. 30 марта закрыты въезды и выезды в нашу область, временно приостановлены непродовольственные торговые места и рынки, места общественного питания в городе будут обслуживаться с 10.00 до 18.00, после чего разрешается получать продукты питания доставкой на дом. Проводятся дезинфикционные обработки мест массового скопления людей и общественного транспорта, - пояснил Абат Шыныбеков.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 293. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.
