По данным РГП "Казгидромет", 31 марта в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 19 градусов тепла, ночью +8. В Атырау облачно, днем +17, ночью 8 градусов тепла. Ясная погода без осадков ожидается в Актобе, днем +13, ночью 3 градуса ниже нуля. Синоптики прогнозируют в Актау переменную облачность. Днем +14, ночью +10.