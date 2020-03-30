Режим карантина начнет действовать в области с 00.00 31 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в акимате ЗКО, в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции на период действия карантина и чрезвычайного положения в области будут введены дополнительные ограничения.
Как стало известно, в ЗКО с 00.00 31 марта будут введены ограничения:
С 00.00 31 марта 2020 года транзитные перевозки любых путей сообщений осуществлять без остановок на территории населенных пунктов районов/города Уральск Западно-Казахстанской области, ввести запрет на въезд/выезд из/в населенных пунктов районов/города Уральск Западно-Казахстанской области граждан и транспортных средств, за исключением:
- жителей населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, ранее выехавших из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, при их возвращении в населенные пункты районов / города Уральск Западно-Казахстанской области;
- жителей других регионов, ранее въехавших в населенные пункты районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, при их выезде из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области;
- иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны, а также въезжающих воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны;
- граждан ЗКО, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в ЗКО;
- граждан ЗКО, выезжающих за пределы Западно-Казахстанской области на лечение, при предъявлении разрешения заместителя руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области;
- персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
- членов поездных и локомотивных бригад, а также лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, экипажей воздушных, морских судов, водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов;
- иностранцев, являющихся членами семей граждан ЗКО (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);
- жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в городе Уральск/ районе, а также проживающих в городе Уральск/ районе, но работающих в регионах (въезд/выезд – по решению, руководителя рабочей группы района/ города Уральск по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее – РГ) и под его личную ответственность);
- лиц и автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки;
- иных особых случаев, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке рабочей группой района/ города Уральск.
- лицам, следующим на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников.
1) запрет на передвижение людей и личного транспорта по селу/ поселку/городу без крайней необходимости;
Запрещено передвижение по селу/поселку/городу, за исключением следующих случаев:
- передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для тех организаций, деятельность которых включена в Список отраслей, утвержденный Оперативным Штабом;
Примечание: справка с места работы на официальном бланке должна включать наименование организации, БИН, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации), сотрудника отдела кадров для проведения последующего аудита.
- приобретение продовольственных товаров в магазине в радиусе не более 2 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;
- приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 2 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;
- выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут;
- выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;
- выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;
Примечание: контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Google maps).
- запрещено посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т.д.
- запрещено собираться в общественных местах группами больше трех человек, за исключением людей из одной семьи.
- по вышеуказанным целям запрещено передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых.
2) временное приостановление работы всех организаций и предприятий, за исключением необходимых для жизнеобеспечения села/ поселка/города:
Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в Список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия усиленного карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн.
Запретить функционирование детских дошкольных учреждении, организаций полустационарного типа оказывающие специальные социальные услуги;
Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию:
a) система здравоохранения, включая:
• больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)
• лабораторные услуги
• учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому
• ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
• стоматология для экстренных стоматологических услуг
• дистрибуция медицинских товаров поликлиники
b) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
• электроэнергетические компании
• водоснабжение
• газоснабжающие компании
• теплоснабжающие
• услуги электриков, сантехников
• пожарная служба
• услуги по уборке улиц и помещений
• сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
• дезинфекция
• телекоммуникации (по спискам определяемым акимами районов и г.Уральск)
• услуги транспорта, включая официально зарегистрированные службы такси
• аэропорты
• железнодорожные вокзалы
• почтовые, курьерские и грузовые услуги
• социальное обеспечение
c) обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:
• пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
• сельское хозяйство
• химреагенты
• лекарственные препараты
• медицинское оборудование/инструменты
• продукты санитарной гигиены
• бумажные изделия для дома
• машиностроение
• металлургия
• легкая промышленность
d) розничная торговля, услуги питания и строительство, включая:
• продуктовые магазины
• аптеки
• АЗС, АГЗС
• рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки)
• строительство (по списку строительных объектов определяемых акимами районов и г.Уральск)
• строительства, капитального, среднего, текущего ремонта, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).
e) другие важные услуги, в том числе
• сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов
• склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
• банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 часов до 16:00 часов, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании)
• гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
• общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования)
• дома престарелых
• приюты для детей
• приюты для бездомных
• приюты для животных
• агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
• СМИ
• Пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
• Медицинское оборудование/инструменты
• Легкая промышленость
• Продукты санитарной гигиены
• Фармацевтика, химическая промышленность
• Нефтегазовая промышленность
• Машиностроение
• Металлургия и производство готовых металлических изделий
• Стройиндустрия
• Мебельное производство.
f) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.
g) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.
Если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по телефонам:
по Западно-Казахстанской области - 109, +77000109109 (ватсап);
по городу Уральск – 500255,
по районам – по телефонам, определенным рабочими группами районов.
3) изменение графика работы общественного транспорта;
Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 19:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Заполняемость общественного транспорта должна быть не более 40% посадочных мест.
Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).
Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) и антисептиками.
4) перевод на особый режим работников определенных организаций и предприятий села/ поселка/ города;
Режим усиленного карантина в случае необходимости предполагает отмену въезда и выезда из села/ поселка/ города для сотрудников служб, которым был разрешен пропуск через блок-посты согласно «Памятке по пропускной системе Западно-Казахстанской области», и последующее размещение данных сотрудников на особом режиме в специально отведенных гостиницах, общежитиях, санаториях и других мест размещения.
Информация о размещении в особом режиме должна быть доведена до сотрудников их руководителями (работодателями).
Для работников медицинских учреждений, ДККБТУ, ДЧС должен быть выделен транспорт, акимами районов и г.Уральск будут разработаны маршруты для транспортировки от места размещения/ проживания до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
5) осуществление масштабной текущей дезинфекции городов Уральск и Аксай, населенных пунктов районов ЗКО
Текущая дезинфекция предусматривает обработку следующих территорий / частоту обработки:
• лечебные учреждения с содержанием под карантин – 2 раза в неделю во вторник и субботу;
• продовольственные рынки – ежедневно;
• тротуары, остановочные павильоны, площади, парки, скверы, контейнерные площадки – ежедневно
• здания государственных учреждении и иных организации, чье функционирование не приостановлено - один раз в неделю;
• подъезды и дворовые территории жилых кварталов – по графику и под руководством отдела жилищной коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск/ районов.
Текущая дезинфекция проводится специальными Дезотрядами, процедура согласована со всеми вовлеченными службами (ДККБТУ, Управлением здравоохранения, акиматами г.Уральск и районов).
Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья.
Заблаговременная коммуникация с населением (СМИ, социальные медиа, баннеры, листовки в подъездах) будет осуществляться отделом внутренней политики города/ районов и аппаратами акимов сельских, поселковых округов, города и районов.
Продолжительность карантина определяется в зависимости от инкубационного периода вируса COVID-19 (инкубационный период составляет 14 дней) с момента изоляции последнего больного и завершения дезинфекционных мероприятий в очаге заражения.
Улицы города будут круглосуточно патрулироваться силами правоохранительных органов и Национальной гвардии РК.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 302. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.
