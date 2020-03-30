Блокпосты будут установлены 31 марта с 00.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал начальник МПС ЗКО Жанболат Жаншин, всего в области будет установлено 90 блокпостов, восемь из которых будут установлены в городе Уральск, еще восемь - на границах с Актюбинской, Атырауской областями, а также на границах с областями Российской Федерации. Другие блокпосты будут установлены в районах ЗКО.
Блокпост 1. "Акжол" - трасса Самара-Шымкент - выезд в поселок Подстепное.
Блокпост 2. "Русские бани" - трасса Уральск-Кирсаново - выезд в поселок Желаево.
Блокпост 3. "Теплое" - трасса Уральск-Теплое РФ - выезд в поселок Новенький.
Блокпост 4. "Красновский" - трасса Самара-Шымкент - выезд в поселок Жамбыл.
Блокпост 5. "Ветелки" - окружное шоссе поворот на Ветелки.
Блокпост 6. "ПДП 1" - поворот в мкрн. Умит.
Блокпост 7. "Айткулова - поворот на Рыбцех", трасса Саратов-Уральск - пересечение окружной шоссе.
Блокпост 8. "Жангир хана-Айткулова" - трасса Уральск-Атырау - пересечение улиц Жангир хана и Айткулова.
Блокпост 1. "Сырым", выезжая в город Самара по автодороге Самара-Шымкент.
Блокпост 2. "Таскала" выезд в город Саратов автодорога Уральск-Саратов.
Блокпост 3. "Теплое" - поселок Чувашинское - автодорога Уральск-Бузулук.
Блокпост 4. "Илек" - выезд с города Оренбург РФ - автодорога Подстепное-Илек-граница РФ.
Блокпост 5. "Актобе" - выезд в город Актобе - автодорога Самара- Шымкент.
Блокпост 6. "Атырау" - выезд в город Атырау автодорога Уральск-Атырау.
Блокпост 7. "Жанибек" - выезд в РФ в Волгоградскую область с Жанибекского района.
Блокпост 8. "Сайхин" - выезд в РФ в Волгоградскую область с Бокейординского района.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 302. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в области будет действовать карантин.
