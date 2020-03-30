Дорожно- транспортное происшествие произошло сегодня, 30 марта, в 21.30 по улице  Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Легковушка врезалась в блокпост в Уральске Авария произошла недалеко от светофора в сторону Свистун горы. В установленный сегодня же блокпост врезалась автомашина марки ВАЗ-2115. От сильного удара один из бетонных блоков сдвинулся с места. В департаменте полиции подтвердили факт ДТП и рассказали, что от удара одна из бетонных установок сдвинулась на 4 метра. В аварии никто не пострадал. Иные подробности ДТП выясняются. Напомним, первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены восемь блокпостов. Легковушка врезалась в блокпост в Уральске Легковушка врезалась в блокпост в Уральске Легковушка врезалась в блокпост в Уральске Легковушка врезалась в блокпост в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  