Министр здравоохранения Елжан Биртанов озвучил итоги расследования смерти женщины от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" - Что касается погибшей женщины, еще раз хочу выразить соболезнования близким и родственникам. Да, действительно, по информации, которую мы получили в соцсетях, доподлинно она, конечно, неизвестна, поскольку мы не знаем, о ком идет речь, но тем не менее официального обращения не было. Надо полагать, что речь идет именно об этом случае. По данному случаю (по случаю смерти от коронавируса. - Прим.) проведено служебное расследование Управлением здравоохранения Акмолинской области. Выявлены, во-первых, отсутствие настороженности у медицинского персонала в отношении рисков возможной коронавирусной инфекции. Из-за недооценки этого состояния своевременной госпитализации при первом обращении не произошло, у больной было расценено обычное простудное заболевание, было назначено лечение. Госпитализация не была произведена, не было разъяснения родным, в результате получилась такая ситуация, когда мы имеем позднюю госпитализацию, фактически очень быстрое ухудшение. К сожалению, летальный исход, - сказал Биртанов на брифинге. Министр подчеркнул, что по итогам расследования выявлены недостатки в работе данных служб, прежде всего их руководителей. - Поэтому на главного врача службы скорой помощи и руководителя Управления здравоохранения были наложены дисциплинарные взыскания. Кроме того, хочу сказать, что был факт ошибки выдачи результатов теста по технической причине, был выдан результат, поскольку в тот день как раз была очень большая нагрузка на лабораторию санитарную и в результате чего результат ушел чуть раньше, чем окончательный результат. Но тем не менее результаты пришли, когда пациентка, к сожалению, погибла. Оно не повлияло на исход. Это вызвало справедливые нарекания со стороны родственников в адрес медработников. Мы провели разбор данной ситуации, были приняты меры по обеспечению стабильной работы лаборатории. Сегодня, к сожалению, очень большая нагрузка на лабораторию в связи с тем, что, помимо растущего количества контактных и подозрительных пациентов, которых мы обследуем в лабораториях, прибывают наши граждане из других стран, - добавил Елжан Биртанов. Напомним, 64-летняя женщина из села Косшы Акмолинской области скончалась от коронавирусной инфекции 26 марта. До трагического случая она побывала в Шу, ездила на кудалык в Алматы, а также лечилась в Нур-Султане. Тот самый кудалык посещала 63-летняя жительница Алматинской области. У нее также диагностировали коронавирусную инфекцию. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 302. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Итоги расследования смерти женщины от коронавируса озвучил Биртанов
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
gorod
editor