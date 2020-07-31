Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сформирован предварительный перечень субъектов предпринимательства, работу которых планируется возобновить первым этапом после завершения карантинных мер. Это торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры и кружки секции, детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп, салоны красоты, парикмахерские, центры оказывающие косметологические услуги, - сообщил Ералы Тогжанов. Он также отметил, что предстоящие две недели - это возможность для предпринимателей провести подготовительную работу, то есть чтобы санитарные нормы были приведены в соответствие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.