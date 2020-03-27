- Бережное отношение к окружающей среде - одна из приоритетных задач нашей компании. Мы постоянно работаем над усовершенствованием качества наших продуктов и сокращением отходов. Обновление упаковки наших продуктов помогает в реализации этой задачи, – говорит Алима Исембаева, директор по корпоративным и регулятивным отношениям «Coca-Cola IcecekКазахстан». По ее словам, обновление упаковки в ближайшем будущем планируется и у сокосодержащего напитка «Piko Pulpy», который выпускается в такой же бутылке, как и чай «Fusetea». Как показал аудит рынка холодного чая в Казахстане, в 2019 году объем производства составил 145 млн литров. «Fusetea» - один из двух лидеров рынка. Учитывая объемы выпускаемой на рынок продукции, оценить объемы сокращения отходов несложно. Кроме того, этикетка тоже будет занимать меньше места, что упростит процесс переработки.Также благодаря более эргономичной форме бутылку стало удобнее держать в руке.Старый и новый дизайн бутылки «Фьюзти» Важно отметить, что изменения не коснутся объема и вкуса любимого напитка. По прежней цене потребители будут получать тот же литраж чая с полюбившимися им освежающими вкусами персика, лимона, ягод, манго и ананаса, манго и ромашки, ананаса и мяты. В 2018 году Компания «Coca-Cola» запустила во всех странах, где она работает (а это почти все страны мира), инициативу «Мир без Мусора». Именно в ее рамках компания продвигает сокращение отходов. Проект рассчитан до 2030 года. В нем поставлены три основные задачи – перейти на полностью перерабатываемую упаковку, способствовать сбору и переработке эквивалента 100% упаковки всей выпускаемой продукции (это касается не только пластика, но и металла, стекла и картона) и довести содержание вторичного сырья в новой упаковке до 50%. Для решения этих задач компания сотрудничает с различными государственными и негосударственными организациями с целью усовершенствования систем сбора и переработки мусора во всем мире, разрабатывает более экологичный дизайн для своей упаковки, поддерживает социальные проекты по сокращению отходов. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.