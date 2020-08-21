Уполномоченный по правам ребенка заявила, что не согласна с приговором, который вынесли присяжные заседатели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Директоров школ увольняют после негатива, а потом возвращают - Аружан Саин Фото с сайта tengrinews.kz Аружан Саин направила письмо прокурору ЗКО, в котором заявила, что не согласна с решением присяжных заседателей, так как считает, что были грубо нарушены нормы уголовного кодекса РК. – У нас уже была ситуация, которую мы сопровождали, связанная с приговором суда присяжных по делу о насилии над ребенком. Тогда приговор был отменен и вынесено справедливое решение. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассматривалось уголовное дело по обвинению Анатолия Марченко в совершении уголовного правонарушения по статье 120 УК РК "Изнасилование малолетней". Суд проходил с участием присяжных заседателей.  Присяжные также посчитали, что справедливым является наказание в виде ограничения свободы, оснований для лишения свободы нет. Полностью не согласна с вынесенным приговором, поскольку считаю, что грубо нарушены нормы уголовного кодекса РК. Потерпевшему ребенку 12 лет, и ее возраст уже свидетельствует о том, что она в силу своего возраста беспомощна, не в состоянии оказать сопротивление насильнику, - написала Аружан Саин. Для принятия дальнейших шагов по этому делу уполномоченный по правам ребенка попросила главного прокурора области ознакомить ее с материалами уголовного дела  по обвинению Анатолия Марченко, а также предоставить копию приговора специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО от 20 августа 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  