По данным РГП "Казгидромет", 22 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 24 градуса выше нуля, ночью +12. В Атырау малооблачно, днем +28, ночью +17. Облачная погода без осадков и 24 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. Лишь в Актау синоптики прогнозируют дождь с грозой, днем +27, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.