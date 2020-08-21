Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат города Уральск совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области 22 августа 2020 года проводит областную экологическую акцию «Чистые берега». Организатором этой акции является управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. На прибрежной территорий, прилегающей к городу Уральск будут проводится работы по очистке следующих участков: -затон им.Чапаева до пляжа в районе завода Металлист; ( Место сбора: возле проходной дороги в ТОО «Судоремонтный завод» ) -от пляжа в районе завода Металлист до действующей береговой насосной станции; (Место сбора: пляж в районе ЗКМК) -от действующей береговой насосной станции до автомобильного моста; -от Стеллы до Собора; (Место сбора: возле Стеллы) -от Собора до пляжа Ханской рощи; (Место сбора: Старый собор) -от пляжа Ханской рощи до устья р.Чаган; (Место сбора: конечная остановка «Набережная Урал») -берег р.Урал, п.Коминтерн; (Место сбора: поворот на Коминтерн ТД «Престиж») -берег р.Чаган (от ЦОНа до ст.Динамо); (Место сбора: возле ЦОНа) -Чаганский гидроузел нижний бьеф; (Место сбора: возле гидроузла) -Участок р.Деркул, п.Селекционный -Участок р.Чаган, п.Мичурин; - п. Зачаганск. Район Ревунок; (Место сбора: от улицы Азербайджанской до правого берега парка отдыха). Всех неравнодушных жителей области приглашаем принять активное участие в данной акции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.