Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководства областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», которое подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. - Руководство компании в группе лиц по предварительному сговору с подрядной организацией и другими лицами, с 2017 по 2019 год совершили хищение бюджетных средств в сумме более 13 млн тенге. Деньги были выделены на капитальный ремонт по благоустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильных дорог республиканского значения, - сообщили в антикоррупционной службе РК.