Столкновение трактора и Hyundai произошло на пересечении улиц Курмангалиева и Чуйкова. Иномарка двигалась по улице Курмангалиева в сторону Деповского путепровода. Водитель трактора пересекал эту улицу по Чуйкова. За рулем иномарки находилась беременная женщина с двумя детьми. С ее слов, когда она ехала по главной улице, видела, что трактор стоял перед перекрестком. - Когда я уже приблизилась, он (водитель трактора - прим. автора) зачем-то резко поехал, естественно, я уже тут не успела бы притормозить и решила проскочить. Вот смотрите, что получилось. Моей дочке оказывают первую помощь в скорой, она немного порезалась. Сын не пострадал. Со мной вроде бы тоже все в порядке, - рассказала водитель Hyundai Назгуль. Кроме того, после ДТП из трактора выпала бутылка вина. Однако водитель трактора заявил, что он трезв. В департаменте полиции ЗКО отметили, что на месте работают сотрудники полиции. Подробности выясняются.