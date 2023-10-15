На год лишили свободы жителя ЗКО за пьяную езду

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ездил за рулем «Лада Нива» в селе Дарьинское района Байтерек, хотя ранее, постановлением суда был лишен права управлять транспортным средством сроком на семь лет.

Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 346 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Кроме этого суд пожизненно лишил его права управлять авто.

Свое наказание осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.