Как сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области, в селе Курылыс в 2021 году подрядная организация ТОО «Ерканат» приступила к возведению спортивно-оздоровительного комплекса ангарного типа. Согласно проекту, здание должны были ввести в эксплуатацию еще год назад. Однако, на сегодня строительно-монтажные работы не завершены, объект в числе проблемных.

Как выяснилось, в проектно-сметной документации не были предусмотрены некоторые конструктивные элементы и наружные инженерные сети. Кроме того, со времени разработки проекта значительно подорожали строительные материалы. В целях решения данного вопроса проект был направлен на корректировку. Ожидается, что заключение государственной экспертизы выйдет в конце этого месяца.

Глава региона внепланово работы посетил школы в селах Курылыс и Калыбай. Асхат Шахаров осмотрел материально-техническую оснащенность учебных заведений, ознакомился с тем, в каких условиях обучаются дети. К примеру, здание школы села Калыбай, построенное в 1972 году, устарело. В этих двух селах в следующем году будут построены новые школы.

Проблемные объекты строительства есть и в районном центре – селе Иргиз. В их числе многоквартирные дома. В связи с не завершением работ по прокладке наружных инженерных сетей в селе не введены в эксплуатацию два дома, в каждом из которых по 8 квартир, построенных для очередников. Материалы в отношении подрядной организации ТОО «РБ Строй» в связи с незавершением строительства были направлены в суд в ноябре прошлого года.

Не меньше проблем в уже введенном в эксплуатацию в 2019 году здании школы-гимназии на 300 мест. В 2021 году судом было установлено что подрядчик ТОО «Фагот и К» выполнил работы не в полном объеме. В результате, сегодня в гимназии протекает крыша, есть проблемы с системой водоснабжения, во дворе нет освещения и спортивной площадки. И это не все недочеты.

В 2018 году ТОО «Фагот и К» в Иргизе также доверили строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Объект не был завершен из-за финансовых трудностей подрядной организации. В результате решением суда в 2020 году подрядчик был признан недобросовестным поставщиком услуг. В минувшем году в проект были внесены корректировки и определен новый подрядчик - ТОО «B-grass». Работы были возобновлены и на сегодня объект завершен на 85%.

- Для детей и молодежи, занимающихся спортом, открытие этого комплекса станет отличной поддержкой. Не пренебрегайте качеством, стремясь закончить работы в срок. Здесь будут воспитываться наши будущие чемпионы. Поэтому все должно быть качественно, - сказал Асхат Шахаров.

В целом, контроль за строительством социальных объектов в Иргизском районе будет усилен.