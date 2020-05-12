На помощь ребенку пришлось вызывать спасателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Голова ребенка застряла между металлическими прутьями на балконе в Актобе Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, происшествие случилось в микрорайоне Батыс 2. Малыш играл на балконе, высунул голову между металлическими прутьями, а вытащить ее обратно не смог. Родители обратились в  службу спасения, так как сами они помочь ребенку не смогли. - Незамедлительно на место выехали дежурные спасатели, медик и психолог. Спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, разжали прутья балконной решетки и освободили ребенка. Угрозы для жизни нет, - сообщили в ДЧС. Голова ребенка застряла между металлическими прутьями на балконе в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС Актюбинской области