Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, происшествие случилось в микрорайоне Батыс 2. Малыш играл на балконе, высунул голову между металлическими прутьями, а вытащить ее обратно не смог. Родители обратились в службу спасения, так как сами они помочь ребенку не смогли. - Незамедлительно на место выехали дежурные спасатели, медик и психолог. Спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, разжали прутья балконной решетки и освободили ребенка. Угрозы для жизни нет, - сообщили в ДЧС.