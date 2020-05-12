Также не раскрытыми остались убийства пожилой женщины и ее сына инвалида и громкое убийство продавца арбузами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жестокое убийство бизнесмена и его семьи в селе Янайкино района Байтерек произошло в этом году вечером 14 января. В тот день в селе загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трех человек
с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр Запрометов, его 66-летняя жена Валентина и 43-летний сын Сергей. Перед смертью Валентина успела позвонить соседке и сообщить, что на них совершено нападение.
Также соседи рассказали
о семье погибших. Однако подозреваемых
в тройном убийстве задержать не удалось. 17 января, друзья, родственники, близкие и просто знакомые семьи Запромётовых пришли проводить
их в последний путь. Позже стало известно, что из дома семьи бизнесмена было похищено
оружие.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в настоящее время, уголовное дело по факту убийства семьи Запрометовых пока остается нераскрытым.
- Однако в целях его раскрытия совместно с сотрудниками МВД РК продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, ежедневно анализируются и исследуются собранные материалы, а также заключения экспертиз, - отметили в департаменте полиции ЗКО.
Стоит отметить, что это не первое убийство семьи в ЗКО. Буквально в сентябре прошлого года в Уральске были убиты пожилая женщина и ее сын
- инвалид 2 группы. Поиски подозреваемых продолжаются до сих пор.
В запросе на получение информации в департаменте полиции ЗКО ответили, что по убийству семьи Кулаковых также проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Кроме того,
нераскрытым остается убийство
пожилой супружеской пары, которое произошло 17 апреля 2017 года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" Под подозрение в убийстве попала Екатерина Мансурова, которая ухаживала за стариками. Однако женщина заявила, что она не виновна, при этом она рассказала, что полицейские заставляли
ее признаться в двойном убийстве. Позже она была отпущена и с нее были сняты обвинения.
По сей день не раскрыто убийство продавца арбузами, которое произошло в июле 2017 года. По подозрению в убийстве был задержан подросток, однако суд оправдал его
.
- Убийство торговца арбузами, к сожалению, пока остается нераскрытым. Для его раскрытия силами опытнейших следователей, оперативников и криминалистов в совокупности были проведены все необходимых оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, - заявили в ведомстве.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.