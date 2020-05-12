11 мая на брифинге главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев сообщил, что продовольственные рынки будут работать с 9.00 до 16.00, но только при условии соблюдения дезинфекционного и масочного режима. Сегодня, 12 мая, корреспонденты "МГ" побывали на центральном рынке "Мирлан". Стоит отметить, что на въезде стоит контролер, который собирает оплату за парковку, вежливо просит каждого надеть маску на территории рынка. Уральцы неторопливо разгуливают по рынку, прицениваются и даже торгуются с продавцами. По-прежнему пустуют ряды, где продают непродовольственные товары. На рынок вышли даже те, кто продает домашние соленья, овощи и рассаду. Торговцы овощей и фруктов отмечают, что наплыва людей сегодня не было. - Все в таком хорошем настроении, люди радуются всему, приветливые и вежливые, никто не толпится. Все говорят, что устали сидеть дома во время карантина. Торговля идет как обычно. Продавцы все в масках, перчатках и с антисептиками. Некоторые продукты стали дешевле, чем до карантина, - отметила продавец Светлана. Женщина по имени Акмарал пришла на рынок за фруктами. - Смотрите, яблоки можно купить за 350-400 тенге за килограмм. Местные огурцы по 450 тенге за кило, привозные из Самары - по 750 тенге за килограмм. Помидоры - по 800-1000 тенге за килограмм. Прошлась по рядам, где продают муку, сахар и подсолнечное масло, приятно удивилась, хоть на немного, но все же цены снизились. Мука стоит 190-200 тенге за килограмм, сахар - 190-200 тенге за кило, пятилитровую бутылку масла можно купить за 1500-1600 тенге, - с радостью в голосе отмечает женщина. Стоит отметить, цены на овощи остались прежними: картофель - 140 тг за килограмм, морковь 180 тг за килограмм, капуста - 100 тг за килограмм, лук - 160 тг за килограмм, свекла - 140-150 тенге за килограмм. На входе в каждый павильон есть четкое указание "Без масок не входить". Также охранники регулируют, чтобы не было столпотворения, в павильоны впускают людей по очереди. В здании, где продают орехи и сухофрукты, прилавки укрыты пищевой пленкой. К слову, в павильонах огромный выбор мяса по приемлемым ценам, говядину можно купить за 1800-2300 тенге за килограмм.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.