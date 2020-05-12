Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 10 мая участковым инспектором полиции при патрулировании обслуживаемого административного участка по охране общественного порядка и общественной безопасности в 20:00 во дворе дома №62 в 12 микрорайоне г.Актобе заметил двоих мужчин, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. - Полицейский, подойдя к ним, представился, разъяснил им, что они совершили административное правонарушение, и потребовал пройти с ним в участок для составления протокола об административном правонарушении. Двое мужчин отказались выполнить законные требования сотрудника полиции. Когда сотрудник полиции подошел к ним и потребовал выполнить его требования, один из мужчин повернулся к полицейскому и нанес 2 удара руками в область лица. В отношении 52-летнего жителя г.Нур-Султан начато досудебное расследование ст.380 ч 1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Водворен в ИВС, - рассказали в пресс-службе полиции. В отношении второго правонарушителя был составлен административный протокол по статьям 440 УК РК "Распитие алкогольных напитков в общественных местах", 478 "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" КоАП РК. Проводятся следственные действия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.