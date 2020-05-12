Такие данные были предоставлены Оперативным штабом по обеспечению режима ЧП в Атырауской области вечером 11 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Штаба, все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. В частности, это семнадцать мужчин 1986, 1986, 1961, 1984, 1993, 1990, 1976, 1994, 1992, 1998, 1993,1989, 1997, 1972, 1994, 1998, 1996 и четверо женщин 1991, 1985, 1973, 1964 годов рождения. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Таким образом, на утро 12 мая в Атырауской области выявлено 340 человек с инфекцией COVID-19, из них 252 рабочих Тенгиза. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5240, вылечились 2074 человека, умерли - 32. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.