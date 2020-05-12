11 мая около сотни жителей многоэтажных домов, расположенных на проспекте Абулхаир хана и улице Оракбаева, собрались, чтобы обратиться к властям. Они подготовили плакаты с требованиями построить детскую площадку во дворе. Все были против того, чтобы на месте, где раньше был расположен рынок "Жайык", построили двухэтажный, новый, крытый рынок. Житель многоэтажки Владимир Усов говорит, что они много лет добивались того, чтобы убрали рынок "Жайык". - Случайные рынки нужно убирать, у трех домов украли двор. Это что такое? Почему не выполнили требования, по городу было девять рынков, восемь убрали, а этот оставили, - возмущается Владимир Усов. Местная жительница Айдана Асангалиева рассказала, что когда был рынок, во дворе домов творилась полная антисанитария, а испорченные и просроченные продукты с рынка выкидывали во двор, где играли маленькие дети. - Это проблема не одной личности, а проблема четырех многоэтажных домов, расположенных по адресам: Абулхаир хана, 153, 155, 155/1 и Оракбаева 16/1. Примерно в 2002 году в наш двор сделали пристройку, при этом не спросив нашего мнения и согласия на это. Позже нам обещали ее убрать, но не убрали, сказали потом. А потом сдали в аренду эту территорию до 2008 года, затем до 2012 года, в итоге эту землю, насколько нам известно, два года назад приватизировали. Но как? Акимат ничего не предпринимает. У нас нет детской площадки, на которой играют все дети. Эта площадка была построена моим отцом. Тут постоянное движение грузового и легкового транспорта. Это опасно для взрослых, не говоря уже о детях. Постоянный мусор и грязь, переполненные контейнеры, антисанитария. Работники рынка выкидывали туши мяса во двор, у нас есть фото всего этого безобразия, - говорит Айдана Асангалиева. Также женщина рассказала, что в акимате им постоянно показывают перспективу новой детской площадки в их дворе, которую они несколько лет не могут воплотить в реальность. - Также зимой тут с крыш скидывают снег, я уверена, что если тут будет новый торговый центр, все будет также. У нас итак нет нормального освещения во дворе, но если еще построят здание, это будет сплошная темень. Из-за большой проходимости тут частое скопление посторонних людей и любителей алкоголя. Дети боятся выходить на улицу, - рассказывает Айдана Асангалиева. Жители требуют, чтобы ликвидировали рынок и убрали запланированную стройку торгового центра. - Если акимат не предпримет меры, мы намерены обратиться в министерство и к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, - заявители местные жители. Представитель рынка Айнур Баишева рассказала, что она работает на рынке более пяти лет и уже многих местных жителей знает в лицо. - По поводу стройки: тут будет двухэтажный, современный торговый центр. Модернизированный рынок. Мы сохраняем торговые места для наших арендаторов, а их более 150. Все официально, налоги мы оплачиваем. Владелец рынка и депутат Валентина Михно установят здесь детскую площадку, - отметила Айнур Баишева. - Земля находится в частной собственности, и у нас есть разрешение на строительство от акимата. И.о. отдела архитектуры города Уральска Мирхан Бердигалиев предложил жителям собрать инициативную группу и вместе с владельцем рынка решать этот вопрос. - У владельца рынка есть договор купли-продажи, участок куплен в 2016 году. Также у нее есть государственный акт и разрешение на строительство крытого рынка, - отметил Мирхан Бердигалиев.

ABr9xY-FS1Y

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.