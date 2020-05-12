11 мая главным санврачом ЗКО было принято постановление № 14-ПГВр. Согласно постановлению, карантин в регионе продлен до 25 мая, а возобновление работы организаций будет поэтапным.  Организации в ЗКО будут открываться поэтапным (список) Режим ЧП в Казахстане был объявлен 16 марта и действовал до 11 мая 2020 года. Карантин в нашей области был продлен до 15 июня. Тем не менее, поэтапное смягчение карантинных мер согласно постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева началось с 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  