Режим ЧП в Казахстане был объявлен 16 марта и действовал до 11 мая 2020 года. Карантин в нашей области был продлен до 15 июня. Тем не менее, поэтапное смягчение карантинных мер согласно постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева началось с 11 мая.