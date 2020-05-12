В Западно-Казахстанской области, по данным на 12 мая, зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Оперативном штабе Госкомисии сообщили, что пациент является жителем Западно-Казахстанской области, ему 47 лет. В связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией были взяты анализы на исследование. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализирована в областную инфекционную больницу. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 12 мая в области выявлено 255 человек с инфекцией COVID-19.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5240, вылечились 2074 человека, умерли - 32. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.