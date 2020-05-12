Иллюстративное фото из архива "МГ" В Оперативном штабе Госкомисии сообщили, что пациент является жителем Западно-Казахстанской области, ему 47 лет. В связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией были взяты анализы на исследование. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализирована в областную инфекционную больницу. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 12 мая в области выявлено 255 человек с инфекцией COVID-19.