На получение помощи для оплаты комуслуг могут рассчитывать семь категорий граждан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске снизились тарифы на коммунальные услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Для возмещения платежей населения по оплате коммунальных услуг потребителями (или их законными представителями) подаётся заявка через сайт 15000.kz или call-центр 109 с предоставлением индивидуального идентификационного номера, социального статуса и данными лицевого счёта. Категории лиц, имеющие право на возмещение по коммунальным услугам при наличии собственных лицевых счетов или лицевых счетов членов семьи, совместно проживающих с ними, у поставщиков коммунальных услуг: 1) инвалиды 1, 2, 3 групп; 2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 3) семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 4) многодетные семьи; 5) пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры; 6) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; 7) граждане, получающие адресную социальную помощь В случае подачи заявки через call-центр достаточно устного обращения и дополнительное предоставление иных документов не требуется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.