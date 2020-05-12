Иллюстративное фото из архива "МГ" Для решения жилищной проблемы в Казахстане запущены несколько государственных программ. - В прошлом году 708 человек подали заявки на участие в государственной программе «7-20-25». Из них 351 семья получили одобрение. Кроме этого, по программе «Бақытты отбасы», рассчитанной для малоимущих граждан, из 200 поданных заявок одобрение получили 70 семей. В этом году работа по данной программе продолжилась. В марте мы начали принимать заявки, но из-за введения режима ЧП рассмотрение заявок было приостановлено. Сейчас работа возобновляется, - рассказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог городского акимата Рафхат Жолдиев. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию 4 жилых дома на 288 квартир. По мере завершения строительства домов будет возобновлена выдача жилья согласно очередности. Отслеживать свою очередь можно на портале электронного правительства. Отметим, в прошлом году в Атырау было сдано 246 квартир, 173 из них получили многодетные семьи. В этом году, до введения режима чрезвычайного положения, 89 семей получили новые квартиры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.