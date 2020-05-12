Согласно документу, работа Центров обслуживания населения будет возобновлена для обслуживания юридических и физических лиц с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Однако принято решение об изменении порядка их работы. Изменения коснутся как видов государственных услуг, оказываемых в ЦОНах, так и самого формата их предоставления. Напомним, в связи с введением в стране режима ЧП и карантина все ЦОНы перешли на дистанционное оказание услуг. Однако с 4 мая в Атырау возобновил работу филиал ЦОНа №3 (по адресу Азаттык, 96 Б), для обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса. Здесь можно будет получить только «бумажные» услуги, недоступные онлайн, и только заранее забронировав очередь на портале электронного правительства либо в Едином контакт-центре 1414. - С 13 мая в Атырау возобновят работу городские филиалы №1,2,3 и спецЦОН. Здесь необходимо уточнить, что теперь работа центров обслуживания населения будет функционировать в новом формате. Сегодня госкорпорация предоставляет более 600 услуг. Из них 80 % услуг клиенты могут получать онлайн, не выходя из дома. Остальные 20% услуг в бумажном формате можно получать непосредственно в ЦОНах, - пресс-секретарь атырауского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Нурлыбек Бактыгали. При этом три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.