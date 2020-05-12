Иллюстративное фото из архива "МГ" 11 мая в Актобе вступил в силу третий этап послабления карантинного режима. Заработали кемпинги, гостиницы, хостелы, бани и сауны. До этого открылись парикмахерские и небольшие магазины. Однако вне города пока ничего не меняется. На дорогах стоят блокпосты, выезд в районы строго по пропускам. - Блокпостов в области 28. Шесть из них на границе с пятью областями и два на границе с РФ, 7 - вокруг города, остальные между районами, - сказал заместитель аким области Нуржауган Калауов. - До 15 мая все они будут стоять. После этого с учетом эпидемиологической ситуации есть планы снять блокпосты между некоторыми районами. На границе с Российской Федерацией и вокруг города блокпосты останутся до конца месяца. В области зарегистрировали 176 случаев коронавирусной инфекции, 54 человека выздоровели. Лечение зараженных, содержание провизорных и карантинных центров обошлось бюджету в 825 млн тенге, сообщил глава облздрава Актюбинской области Асет Калиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.