Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении миграционной службы ДП ЗКО, была возобновлена работа по оказанию государственных услуг населению. - Все документы, срок действия которых приостанавливался в период действия ЧП, признаны действительными с 11 мая этого года на 60 календарных дней, - отметили в миграционной службе ДП ЗКО. Стоит отметить, что уже начался прием документов в 17 ЦОНах области по документированию граждан РК, в том числе получение удостоверений личности и паспортов. - В зданиях городских и районных отделов полиции возобновляется выдача разрешений на временное пребывание иностранных граждан на территории области, выдача разрешений на постоянное место жительства и документирование видами на жительство. Также начинается выдача и продление разрешения трудовым иммигрантам, прием в гражданство РК, оформление разрешений на выезд на ПМЖ за пределы РК, - пояснили в миграционной службе ДП ЗКО. Иностранные граждане, которые на период ЧП не успели продлить срок своего пребывания на территории области, также будут иметь право в течение 60 дней без привлечения к ответственности оформить разрешение на временное пребывание по следующим основаниям: - воссоединение с семьей; - трудовая деятельность; - учеба; - лечение; - миссионерская деятельность; Иностранным гражданам, срок пребывания которых истек и нет оснований для продления разрешения на пребывание, будут выдаваться разрешения, либо выездные визы на выезд за пределы РК на срок, достаточный для выезда.