Как сообщили в службе спасения, 13 мая ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, днем +22, ночью +10. В Атырау облачно, днем 25 градусов выше нуля, ночью +14. В Актобе без осадков, днем 22 градуса выше нуля, ночью +10. В Актау переменная облачность. Днем +19, ночью +14.