Всего врачи области вылечили 112 пациентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стало известно, с кем контактировали зараженные коронавирусом в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ"
По сообщению оперативного штаба, только сегодня, 12 мая, в Западно-Казахстанской области выздоровели от коронавируса 11 человек. Всего от COVID-19 в стране выздоровели- 2223 человека. Однако на 12 мая в области зарегистрировано 255 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 12 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5279 человек, умерли - 32. С 16 марта по 11мая в стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.