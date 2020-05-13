Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санврача запрещается проведение семейных и памятных мероприятий. Журналисты поинтересовались, запрещается ли казахстанцам проводить свадьбы, кудалыки и прочие торжества во дворе своего дома с минимальным количеством людей. - Сегодня эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет нам проводить массовые мероприятия, связанные со сбором большого количества людей в одном месте. Независимо от того, закрытое это помещение или на открытом воздухе. Потому что коронавирусная инфекция все-таки у нас есть, мы не достигли нулевых уровней заболеваемости. Она высококонтагиозная и высокозаразная, - ответила Есмагамбетова. - Понятно, что это жизнь и все хотят отметить памятные для себя мероприятия. Но нужно подумать, что сегодня мы все-таки должны не заразиться сами и не заразить других. Поэтому я прошу всех отнестись к этому с пониманием и соблюдать те меры профилактики, которые мы рекомендуем. И мы ни в коем случае не должны допустить отката назад от того уровня заболеваемости, которого мы сегодня достигли, от той стабилизации, - добавила главный санврач страны. - Опыт стран показывает, что Китай или Южная Корея думали, что победили коронавирусную инфекцию, но, к сожалению, сегодня у них по-прежнему продолжается регистрация случаев заболевания коронавирусом. А это говорит о том, что к смягчению карантинных мер, к проведению массовых мероприятий нужно относиться более осторожно, - подытожила Айжан Есмагамбетова. Напомним, режим ЧП в Казахстане начался 16 марта и продлился до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.