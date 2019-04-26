Фото с сайта informburo.kz Коммунистическая народная партия Казахстана на XIV внеочередном съезде выдвинула кандидатом в президенты РК Жамбыла Ахметбекова. За его кандидатуру проголосовали единогласно. - Съезд принимает решение о выдвижении кандидата на внеочередных выборах в результате тщательного обсуждения этого вопроса. Мы выдвигаем кандидатом на выборах 9 июня 2019 года Ахметбекова Жамбыла, – сказал секретарь Центрального комитета партии Дмирий Лёгкий. Жамбыл Ахметбеков родился 1961 году в селе Жантеке Кургальджинского района Целиноградской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Начинал работать механиком совхоза Кургальджинский, после чего занялся партийной деятельностью: был секретарём комитета комсомола, инструктором идеологического отдела райкома Компартии, первым секретарём Кургальджинского райкома ЛКСМ Казахстана. В 1990-х годах работал заведующим в отделах культуры и по делам молодёжи. Год после госслужбы был механиком на АЗС. В начале "нулевых" работал в системе образования: был замдиректора лицея по военно-физической подготовке, методистом отдела образования по НВП и спорту. В 2005 году вернулся в политику, заняв место секретаря Центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Казахстана, член комитета по социально-культурному развитию. Женат, имеет четырёх детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.